MiBus anuncia que hasta el 14 de noviembre, recibirá ofertas para limpieza de metrobuses

La empresa de transporte masivo MiBus informó que el próximo 14 de noviembre de 2025 se recibirán las propuestas para la licitación del servicio de limpieza regular de la flota de metrobuses, como parte de su proceso de contratación pública.

De acuerdo con la entidad, se publicó la Adenda No. 2 al pliego de cargos, que introduce ajustes en los tiempos del proceso y aspectos técnicos con el fin de fortalecer la claridad y la participación de las empresas interesadas.

MiBus recibirá propuestas para licitación del servicio de limpieza de metrobuses

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983665734568800602&partner=&hide_thread=false La empresa @OficialMiBus anuncia que el próximo 14 de noviembre serán recibidas las propuestas para la licitación del servicio de limpieza regular de la flota de metrobuses.



Detalla que como parte de este proceso, se publicó la Adenda No. 2 al pliego de cargos, mediante la cual… pic.twitter.com/8aqgmf7ljY — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2025

“El proceso de contratación, identificado bajo el número 2025-2-81-01-08-LP-000007, contempla la prestación del servicio de limpieza regular en los seis centros de operaciones de MiBus, durante un período de 24 meses, siguiendo los lineamientos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)”, indicó la empresa.

MiBus reiteró su compromiso con la transparencia y eficiencia en los procesos de contratación, garantizando que las labores de limpieza cumplan con los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad requeridos para la operación de su flota.