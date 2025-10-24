MiBus anuncia segunda convocatoria para contratar una póliza que cubra riesgos personales

El proceso para la contratación de la póliza de seguro de riesgos especiales por parte de Transporte Masivo de Panamá, S.A. ( MiBus ) , ha entrado en su fase final. La empresa, encargada del servicio de transporte público en la capital, informó a los interesados sobre la publicación de la adenda al pliego de cargos de la segunda convocatoria.

Esta adenda incorpora los ajustes técnicos necesarios al documento original y, lo más importante, confirma la fecha definitiva para la recepción de propuestas: el próximo viernes 31 de octubre de 2025.

Acto Público: ¿Quién Asegurará a MiBus?

El acto de apertura de las propuestas es un punto clave en la agenda de contrataciones públicas del sector transporte. Los oferentes deberán presentar sus documentos hasta las 10:01 a.m. de ese viernes, hora en la que iniciará el acto formal de licitación. La contratación de este seguro es vital, ya que busca asegurar la cobertura ante diversos escenarios de riesgo, incluyendo:

Riesgos personales y materiales de los bienes propiedad de MiBus.

Riesgos personales y materiales de terceros que puedan verse afectados por las funciones y operaciones de la empresa.

Transparencia y Acceso a la Información

MiBus reitera su compromiso con los principios de transparencia, competencia justa y gestión responsable. Para garantizar que el proceso se desarrolle con equidad, se ha instado a todos los participantes a consultar la adenda y los documentos completos a través del portal:

Portal: PanamaCompra (www.panamacompra.gob.pa)

PanamaCompra (www.panamacompra.gob.pa) Número de Acto Público: No. 2025-2-81-01-08-LP-000004

La empresa de transporte masivo busca así asegurar que cada etapa del proceso, incluyendo los ajustes técnicos, cuente con la máxima claridad y acceso oportuno a la información para todos los participantes del mercado asegurador.