Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 14:39

INADEH lanza nuevos cursos: Programador Web y Cuidado de Mayores

El INADEH presentó dos nuevos programas técnicos en áreas de alta demanda: Programador Web y Cuidado de Personas Mayores, combinando teoría y práctica.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció el lanzamiento de dos nuevos programas técnicos que buscan alinear la oferta educativa con las necesidades más apremiantes del mercado laboral panameño.

Los programas, diseñados para el desarrollo de competencias aplicadas, son:

  • Técnico en Cuidado de Personas Mayores
  • Técnico en Programador Web

INADEH busca respuesta a la demanda laboral

El lanzamiento de estos dos programas técnicos estratégicos refleja la adaptación del INADEH a las tendencias demográficas y tecnológicas del país.

  • Cuidado de Personas Mayores: Responde al envejecimiento progresivo de la población y a la creciente necesidad de personal cualificado para brindar atención digna y especializada a los adultos mayores.
  • Programador Web: Aborda el déficit de talento en la economía digital, preparando a jóvenes y adultos para insertarse rápidamente en el sector tecnológico y de e-commerce.

Ambos cursos están estructurados bajo un modelo de formación integral que combina la teoría y la práctica, asegurando que los egresados no solo adquieran conocimientos, sino que desarrollen las habilidades y destrezas necesarias para ser inmediatamente productivos.

La apertura de estos nuevos programas técnicos es parte de la misión del INADEH de impulsar el capital humano, ofrecer oportunidades de crecimiento profesional y reducir la brecha de competencias en áreas de alta demanda en Panamá.

