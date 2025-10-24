Panamá Entretenimiento -  24 de octubre de 2025 - 17:34

"Último Adiós" a Japanese: Familiares y Artistas extienden invitación al Parque Urracá

Familiares, artistas y DJ’s invitan a despedir a Japanese en el Parque Urracá el miércoles 29 de octubre. Piden asistir vestidos de blanco.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La escena musical y los seguidores del reconocido artista panameño Japanese tienen una cita para rendirle un homenaje final. Familiares, amigos cercanos, artistas y DJ's han extendido una invitación pública para acompañarlos en el "Último adiós" al ícono del dancehall y el reggae panameño.

El emotivo evento de despedida se realizará el próximo miércoles 29 de octubre en un punto céntrico de la capital.

Detalles del homenaje a Japanese

Para despedir al artista con "amor y respeto", los organizadores han solicitado a todos los asistentes cumplir con un código de vestimenta específico.

  • Fecha: Miércoles 29 de octubre
  • Lugar: Parque Urracá
  • Código de Vestimenta: Asistir vestidos de blanco.

La convocatoria busca crear un ambiente de paz y unidad para honrar el legado musical de Japanese, quien fue una figura influyente en la música urbana de Panamá y la región. Se espera que el Parque Urracá se llene de fanáticos que crecieron y disfrutaron de su música a lo largo de su trayectoria.

