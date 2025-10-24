"Último Adiós" a Japanese: Familiares y Artistas extienden invitación al Parque Urracá

La escena musical y los seguidores del reconocido artista panameño Japanese tienen una cita para rendirle un homenaje final. Familiares, amigos cercanos, artistas y DJ's han extendido una invitación pública para acompañarlos en el "Último adiós" al ícono del dancehall y el reggae panameño.

El emotivo evento de despedida se realizará el próximo miércoles 29 de octubre en un punto céntrico de la capital.

Detalles del homenaje a Japanese

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981849701092852183&partner=&hide_thread=false Familiares, artistas y DJ's invitan a los fanáticos de Japanese a acompañarlos en su "Último adiós", el próximo miércoles 29 de octubre en el Parque Urracá.



Piden a los asistentes ir vestidos de blanco para despedirlo con "amor y respeto". pic.twitter.com/gWEVrWthbC — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2025

Para despedir al artista con "amor y respeto", los organizadores han solicitado a todos los asistentes cumplir con un código de vestimenta específico.

Fecha: Miércoles 29 de octubre

Miércoles 29 de octubre Lugar: Parque Urracá

Código de Vestimenta: Asistir vestidos de blanco.

La convocatoria busca crear un ambiente de paz y unidad para honrar el legado musical de Japanese, quien fue una figura influyente en la música urbana de Panamá y la región. Se espera que el Parque Urracá se llene de fanáticos que crecieron y disfrutaron de su música a lo largo de su trayectoria.