Diputado Benicio Robinson busca atraer inversiones a la provincia de Bocas del Toro.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson , informó que se ha reunido con inversionistas con el objetivo de promover inversiones en la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Asimismo, afirmó que la actividad económica en este sector del país se encuentra paralizada y expresó su esperanza de que diversas empresas decidan invertir en la provincia.

Por otro lado, calificó como bajo el monto del Presupuesto General del Estado para el año 2026, que asciende a 34,901 millones de dólares.

En ese sentido, manifestó su expectativa de que, durante la vigencia fiscal del próximo año, se avance en proyectos de infraestructura en Bocas del Toro, los cuales incluyen el mejoramiento de vías, el acueducto de Changuinola y el del sector de Guabito.

Además, detalló que aún está pendiente la culminación de la Ciudad Deportiva, debido a que no se ha completado la construcción de la planta de tratamiento, la cual permanece paralizada.