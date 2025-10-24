Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 14:32

Diputado Benicio Robinson busca atraer inversiones a la provincia de Bocas del Toro

El diputado Benicio Robinson afirmó que la actividad económica en la provincia de Bocas del Toro se encuentra paralizada

Diputado Benicio Robinson busca atraer inversiones a la provincia de Bocas del Toro.

Diputado Benicio Robinson busca atraer inversiones a la provincia de Bocas del Toro.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, informó que se ha reunido con inversionistas con el objetivo de promover inversiones en la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Asimismo, afirmó que la actividad económica en este sector del país se encuentra paralizada y expresó su esperanza de que diversas empresas decidan invertir en la provincia.

Por otro lado, calificó como bajo el monto del Presupuesto General del Estado para el año 2026, que asciende a 34,901 millones de dólares.

En ese sentido, manifestó su expectativa de que, durante la vigencia fiscal del próximo año, se avance en proyectos de infraestructura en Bocas del Toro, los cuales incluyen el mejoramiento de vías, el acueducto de Changuinola y el del sector de Guabito.

Además, detalló que aún está pendiente la culminación de la Ciudad Deportiva, debido a que no se ha completado la construcción de la planta de tratamiento, la cual permanece paralizada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pbatista92/status/1981796480273793428&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá y Ecuador fortalecen lazo comercial y de seguridad

MINSA alerta riesgo ante conmemoración del Día Mundial contra la Poliomielitis

Primer pago a jubilados y pensionados en noviembre se realizará en esta fecha

Recomendadas

Más Noticias