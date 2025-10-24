Escalada de Tensión: Maduro rechaza "¡No Crazy War!" de EEUU ante despliegue militar en el Caribe

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo punto, con el presidente Nicolás Maduro rechazando lo que considera una "amenaza de invasión militar" por parte de Washington. El mandatario lanzó un mensaje directo y con un lenguaje inusual al gobierno estadounidense.

Durante una asamblea con sindicatos afines al chavismo, Maduro se dirigió a los trabajadores de Estados Unidos con un mensaje en inglés: "Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!".

Maduro incluso bromeó sobre su forma de hablar, refiriéndose a ella como "lenguaje tarzaneado", un estilo que omite artículos y conjugaciones complejas, cuya traducción sería: "no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra". Maduro incluso bromeó sobre su forma de hablar, refiriéndose a ella como "lenguaje tarzaneado", un estilo que omite artículos y conjugaciones complejas, cuya traducción sería: "no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra".

El despliegue en el Caribe y las sospechas de asedio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981833516674384331&partner=&hide_thread=false "¡No crazy war,please!"... El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el jueves que "Venezuela quiere paz" ante lo que considera una amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos.



Estados Unidos desplegó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas… pic.twitter.com/xD0ja5lvsK — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2025

La declaración de Maduro responde al intenso despliegue militar que Estados Unidos mantiene desde agosto en aguas internacionales del Caribe. Este operativo incluye destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales, y oficialmente tiene como objetivo la lucha contra el narcotráfico.

Desde el 2 de septiembre, el operativo estadounidense ha realizado diez ataques (nueve de ellos confirmados en el texto, con dos en el Pacífico), contra embarcaciones y submarinos, resultando en la muerte de al menos 37 presuntos narcos.

Respuesta Militar de Venezuela según Nicolás Maduro

Ante la presencia naval estadounidense, el gobierno venezolano ha respondido con una serie de ejercicios militares en su propio territorio. El más reciente se activó la madrugada de este jueves, con movilizaciones en 73 puntos de las costas venezolanas, un claro mensaje de que el país se declara en alerta máxima frente a lo que percibe como una amenaza externa.

FUENTE: AFP