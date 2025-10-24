Panamá y Ecuador fortalecen lazo comercial y de seguridad

Las Cancillerías de Panamá y Ecuador celebraron hoy en Quito la II Reunión de Consultas Políticas, un encuentro que marca un hito en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, especialmente tras la reciente eliminación mutua de listas consideradas discriminatorias.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, reafirmaron el compromiso de profundizar la cooperación en seguridad, impulsar un acuerdo comercial y fortalecer la coordinación en foros multilaterales.

Adiós a las Listas Discriminatorias según la Cancillería de Panamá

Uno de los avances más destacados es la plena normalización en el ámbito económico y tributario:

Ecuador retiró a Panamá de su lista de "paraísos fiscales" mediante una Resolución del Servicio de Rentas Internas.

Panamá retiró a Ecuador de su lista de "países discriminadores".

Ambos países priorizarán la implementación del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria.

Estos hitos, según los Cancilleres, fortalecen la transparencia y reducen significativamente las barreras para la inversión y el comercio entre las dos naciones.