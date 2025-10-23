Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 09:29

Primer pago a jubilados y pensionados en noviembre se realizará en esta fecha

La CSS informó que los pagos a jubilados y pensionados de noviembre 2025 se realizarán, según modalidad ACH o cheque.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a noviembre de 2025, tanto para quienes cobran por ACH como para quienes aún reciben sus pagos mediante cheque físico.

Calendario de pagos – Noviembre 2025

ACH (depósito bancario):

  • Miércoles 5 de noviembre
  • Jueves 20 de noviembre

La CSS recordó que los beneficiarios que aún cobran por cheque pueden optar por la modalidad ACH (Acreditamiento Bancario), un sistema que permite recibir el dinero de forma más rápida, segura y sin necesidad de hacer filas.

La entidad reiteró que esta modalidad ofrece mayor comodidad, seguridad y puntualidad, ya que los depósitos se acreditan directamente en las cuentas bancarias de los jubilados y pensionados. Con esta medida, la CSS busca modernizar y agilizar el proceso de pagos, garantizando que los beneficiarios reciban sus aportes a tiempo y sin contratiempos.

