Estados Unidos sanciona al presidente Gustavo Petro y al ministro Benedetti

La relación entre Estados Unidos y Colombia, socios históricos en la lucha contra las drogas, ha entrado en una crisis sin precedentes. El Gobierno estadounidense anunció este viernes sanciones directas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su ministro del Interior, Armando Benedetti, acusándolos de no frenar el tráfico ilícito de drogas.
El golpe fue oficializado por el Departamento del Tesoro. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en un comunicado que el presidente Petro "ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad".
El Alcance de las Sanciones de Estados Unidos contra Gustavo Petro de la OFAC
Las sanciones fueron publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y tienen severas implicaciones financieras:
- Bloqueo de Propiedades: Queda bloqueada cualquier propiedad que el presidente Petro, así como su esposa y uno de sus hijos, posean en Estados Unidos.
- Restricción de Transacciones: Las personas sancionadas quedan impedidas de realizar transacciones internacionales que involucren medios de pago o instituciones financieras localizadas en Estados Unidos.
Reacción de Petro: "Ni un Paso Atrás y Jamás de Rodillas"
La respuesta desde Bogotá fue inmediata e intensa. El presidente Petro reaccionó en su cuenta de la red X con una defensa a su historial y una dura crítica a Washington:
Esta acción sin precedentes por parte de Estados Unidos subraya una profunda división en la estrategia antidrogas y geopolítica entre ambos países, elevando la tensión diplomática en el hemisferio.