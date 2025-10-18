MiBus: Niños mayores de 4 años deberán pagar pasaje en el Metrobús

MiBus informó que a partir del lunes 20 de octubre entrará en vigencia la actualización de las normas que deben cumplir todos los usuarios del transporte público, incluyendo las zonas de pago y los medios de movilización para personas con discapacidad.
Entre las principales disposiciones destacan:
- Los niños de 4 años en adelante deberán pagar su pasaje.
- Se prohíbe llevar paquetes o bultos grandes dentro de los buses.
- No se permite caminar por las áreas de circulación en las zonas de pago.
- Está prohibido comer y beber dentro de los buses.
Estas normas forman parte de la campaña “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, mediante la cual MiBus busca fomentar la conciencia sobre el comportamiento responsable de los usuarios y promover un entorno de respeto en el transporte público.
El reglamento también contempla viajar con perros guía o mascotas pequeñas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
- Transportarse en jaulas o bolsos adecuados.
- Permanecer en el regazo del dueño durante todo el recorrido.
- No ocupar asientos ni obstruir los pasillos.
MiBus actualiza sus normas y presenta la campaña "Pequeños Gestos, Grandes Cambios" Ciudad de Panamá, 2 de octubre de 2025. – MiBus anunció la actualización integral de las normas del sistema de transporte público, con un total de 41 disposiciones vigentes —22 de ellas nuevas— orientadas a fortalecer la seguridad, el orden y el respeto en todo el sistema. Esta modificación que entrará en vigencia a partir del 20 de octubre, busca fomentar un entorno más seguro y ordenado, en el que cada persona cumpla su rol —usuarios, operadores y colaboradores— y se genere una cadena de buenas acciones que mejore la experiencia de todos.