MiBus: Niños mayores de 4 años deberán pagar pasaje en el Metrobús

MiBus informó que a partir del lunes 20 de octubre entrará en vigencia la actualización de las normas que deben cumplir todos los usuarios del transporte público, incluyendo las zonas de pago y los medios de movilización para personas con discapacidad.

Los niños de 4 años en adelante deberán pagar su pasaje.

Se prohíbe llevar paquetes o bultos grandes dentro de los buses.

No se permite caminar por las áreas de circulación en las zonas de pago.

Está prohibido comer y beber dentro de los buses.

¡Que no se te olvide! A partir de los 4 años, los más peques de la casa también validan su pasaje. ¡Prepara su tarjeta y a viajar!

Estas normas forman parte de la campaña “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, mediante la cual MiBus busca fomentar la conciencia sobre el comportamiento responsable de los usuarios y promover un entorno de respeto en el transporte público.

El reglamento también contempla viajar con perros guía o mascotas pequeñas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Transportarse en jaulas o bolsos adecuados.

Permanecer en el regazo del dueño durante todo el recorrido.

No ocupar asientos ni obstruir los pasillos.