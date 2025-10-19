MiBus: Cierre en avenida Perú por Encuentro de Bandas Estudiantiles – 19 de octubre 2025

La empresa MiBus informó que este domingo 19 de octubre de 2025, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevará a cabo el XXVII Encuentro de Bandas Estudiantiles, evento que reunirá a agrupaciones musicales de diversos centros educativos del país.
Debido a esta actividad, la avenida Perú permanecerá cerrada desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., en el tramo comprendido desde la parada Bella Vista hasta la Calle 32, contigua a la sede principal de la LNB, en el corregimiento de Calidonia.
Rutas de MiBus con desvío temporal
Durante el cierre, las siguientes rutas del servicio de transporte público realizarán desvíos por la avenida Justo Arosemena y la calle Martín Sosa, dependiendo de su dirección de destino:
- C918
- C928
- K530-R
- M530-R
- T022-R
- T060-R
- T080-R
Paradas afectadas
Los usuarios deben tomar en cuenta que las siguientes paradas estarán fuera de servicio temporalmente durante el evento:
- M. Calidonia
- Calle 28 Calidonia
- Parque Francisco Arias
- Calle 36 Este
- Bella Vista
MiBus recomienda a los pasajeros planificar con anticipación sus recorridos y tomar las previsiones necesarias ante los cambios temporales en la vía.