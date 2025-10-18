Miembros de Realizando Metas cuestionan legitimidad del liderazgo de Ricardo Martinelli.

Este sábado 18 de octubre se produjo un incidente en el partido Realizando Metas , donde el diputado Luis Eduardo Camacho indicó que un pequeño grupo del colectivo busca efectuar cambios de forma prematura o fuera de los tiempos establecidos.

“Pepe Campos organizó un grupo, entiendo que fue muy reducido, que lo acompañó al partido (Realizando Metas) a presentar un documento donde estaba solicitando la realización de procesos electorales internos del partido y esto no le caigo bien a muchas de las bases del partido”, el también vocero del expresidente Ricardo Martinelli.

Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, señaló que también se cuestionó la legitimidad del liderazgo de Martinelli por no residir en Panamá.

“Él la vez pasada hizo un cuestionamiento acerca de la legitimidad del liderazgo de Ricardo Martinelli por estar fuera de nuestras fronteras y la posición de la mayoría de los miembros del partido es que el liderazgo de Ricardo Martinelli no tiene nada que ver con el hecho de que él esté aquí o no en Panamá”, dijo Camacho.