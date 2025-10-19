IFARHU: Centros escolares que entregarán pago de becas y asistencias este lunes y martes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 20 de octubre iniciará la entrega de cheques correspondiente al primer pago de Becas y Asistencias Económicas 2025 en la región de Panamá Centro.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante esta primera jornada, 71,584 estudiantes serán beneficiados, con una inversión total de B/.14,040,615.00, según datos oficiales de la entidad.

Centros de entrega del IFARHU – lunes 20 y martes 21 de octubre

Colegios y centros de pago habilitados:

Instituto Episcopal San Cristóbal

Escuela Anglo Mexicano

Episcopal de Panamá

Instituto Ferrini

Escuela Don Bosco

Colegio San Agustín

Colegio The Oxford School

DS International School

Colegio Claret

Escuela Belisario Porras

Oficinas IFARHU – Sede Central

Requisitos para retirar el pago

PASE-U-IFARHU IFARHU

El IFARHU recordó que los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos obligatorios al momento de retirar el cheque:

Recibo de entrega de documentos.

Boletín completo 2024 original con sello fresco.

Recibo de matrícula 2025.

Cédula vigente (original) del representante legal y del estudiante.

Solo se permitirá el ingreso de la persona que realizará el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.

¿Puede retirar un tercero el pago?

En caso de que el representante legal no pueda asistir, podrá autorizar a otra persona para retirar el pago, presentando los siguientes documentos:

Copia de cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada (todas nítidas y vigentes).

Nota de autorización firmada a mano por el representante legal, indicando el nombre y número de cédula de quien retira el pago (no se aceptan copias ni fotografías).

El IFARHU reiteró su compromiso con la educación y el bienestar de las familias panameñas, a través de sus programas de becas y asistencias económicas en todo el país.