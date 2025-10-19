IFARHU: Centros escolares que entregarán pago de becas y asistencias este lunes y martes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 20 de octubre iniciará la entrega de cheques correspondiente al primer pago de Becas y Asistencias Económicas 2025 en la región de Panamá Centro.
Durante esta primera jornada, 71,584 estudiantes serán beneficiados, con una inversión total de B/.14,040,615.00, según datos oficiales de la entidad.
Centros de entrega del IFARHU – lunes 20 y martes 21 de octubre
Colegios y centros de pago habilitados:
- Instituto Episcopal San Cristóbal
- Escuela Anglo Mexicano
- Episcopal de Panamá
- Instituto Ferrini
- Escuela Don Bosco
- Colegio San Agustín
- Colegio The Oxford School
- DS International School
- Colegio Claret
- Escuela Belisario Porras
- Oficinas IFARHU – Sede Central
Requisitos para retirar el pago
El IFARHU recordó que los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos obligatorios al momento de retirar el cheque:
- Recibo de entrega de documentos.
- Boletín completo 2024 original con sello fresco.
- Recibo de matrícula 2025.
- Cédula vigente (original) del representante legal y del estudiante.
Solo se permitirá el ingreso de la persona que realizará el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.
¿Puede retirar un tercero el pago?
En caso de que el representante legal no pueda asistir, podrá autorizar a otra persona para retirar el pago, presentando los siguientes documentos:
- Copia de cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada (todas nítidas y vigentes).
- Nota de autorización firmada a mano por el representante legal, indicando el nombre y número de cédula de quien retira el pago (no se aceptan copias ni fotografías).
El IFARHU reiteró su compromiso con la educación y el bienestar de las familias panameñas, a través de sus programas de becas y asistencias económicas en todo el país.