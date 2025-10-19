Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2025 - 09:16

IFARHU: Centros escolares que entregarán pago de becas y asistencias este lunes y martes

El IFARHU además del pago de becas continúa entregando el pago del programa PASE-U cumpliendo así con el segundo desembolso.

IFARHU

IFARHU

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 20 de octubre iniciará la entrega de cheques correspondiente al primer pago de Becas y Asistencias Económicas 2025 en la región de Panamá Centro.

Durante esta primera jornada, 71,584 estudiantes serán beneficiados, con una inversión total de B/.14,040,615.00, según datos oficiales de la entidad.

Centros de entrega del IFARHU – lunes 20 y martes 21 de octubre

Colegios y centros de pago habilitados:

  • Instituto Episcopal San Cristóbal
  • Escuela Anglo Mexicano
  • Episcopal de Panamá
  • Instituto Ferrini
  • Escuela Don Bosco
  • Colegio San Agustín
  • Colegio The Oxford School
  • DS International School
  • Colegio Claret
  • Escuela Belisario Porras
  • Oficinas IFARHU – Sede Central

Requisitos para retirar el pago

PASE-U-IFARHU

El IFARHU recordó que los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos obligatorios al momento de retirar el cheque:

  • Recibo de entrega de documentos.
  • Boletín completo 2024 original con sello fresco.
  • Recibo de matrícula 2025.
  • Cédula vigente (original) del representante legal y del estudiante.

Solo se permitirá el ingreso de la persona que realizará el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.

¿Puede retirar un tercero el pago?

En caso de que el representante legal no pueda asistir, podrá autorizar a otra persona para retirar el pago, presentando los siguientes documentos:

  • Copia de cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada (todas nítidas y vigentes).
  • Nota de autorización firmada a mano por el representante legal, indicando el nombre y número de cédula de quien retira el pago (no se aceptan copias ni fotografías).

El IFARHU reiteró su compromiso con la educación y el bienestar de las familias panameñas, a través de sus programas de becas y asistencias económicas en todo el país.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU, pago Concurso General de Becas 2025: fechas, sedes y todo lo que debes saber

IFARHU inicia pago de becas 2025 el 20 de octubre en Panamá Centro

Calendario PASE-U 2025: todos los centros de pago para este viernes 17 de octubre

Recomendadas

Más Noticias