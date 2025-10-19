Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2025 - 11:47

Policía Nacional intercepta 1,629 paquetes de droga tras persecución en Vía Centenario

La Policía Nacional de Panamá incautó 1,629 paquetes de droga tras perseguir a dos vehículos en la Vía Centenario.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá interceptó este fin de semana a dos personas que se movilizaban en dos vehículos durante una intensa persecución en la Vía Centenario.

Durante el operativo, las autoridades lograron incautar un total de 1,629 paquetes de droga, cuyo tipo y destino aún están bajo investigación.

Policía Nacional mantiene personas aprehendidas

Los dos hombres detenidos y la droga decomisada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes, que buscan determinar la procedencia y el posible destino de la sustancia ilícita.

Este operativo forma parte de los esfuerzos continuos de la Policía Nacional para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad en las principales vías del país.

