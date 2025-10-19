Policía Nacional intercepta 1,629 paquetes de droga tras persecución en Vía Centenario

La Policía Nacional de Panamá interceptó este fin de semana a dos personas que se movilizaban en dos vehículos durante una intensa persecución en la Vía Centenario.
Policía Nacional mantiene personas aprehendidas
Los dos hombres detenidos y la droga decomisada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes, que buscan determinar la procedencia y el posible destino de la sustancia ilícita.
Este operativo forma parte de los esfuerzos continuos de la Policía Nacional para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad en las principales vías del país.