Lotería Fiscal de Octubre: ¿Cuándo será el sorteo de octubre?

La Dirección General de Ingresos (DGI) recordó a la ciudadanía que el segundo sorteo de la Lotería Fiscal correspondiente al mes de octubre de 2025 se realizará el miércoles 30 de octubre, a las 2:00 p.m., en el centro comercial Megamall, en la provincia de Panamá Este.

Este sorteo busca incentivar el uso de facturas con número RUC y promover la cultura tributaria entre los consumidores panameños.

Plazo para participar de la lotería fisscal

Los ciudadanos tienen hasta el miércoles 23 de octubre de 2025 para depositar sus sobres en las urnas habilitadas en los centros comerciales del país. Cada sobre debe contener al menos cinco facturas válidas, emitidas entre el 29 de agosto y la fecha del depósito.

LOTERÍA FISCAL

Premios y transparencia

La DGI resaltó que los sorteos de la Lotería Fiscal se realizan en presencia de auditores y testigos para garantizar la transparencia. Los ganadores serán anunciados a través de los canales oficiales de la institución y en medios de comunicación nacionales.

La entidad invita a los consumidores a exigir siempre su factura al realizar compras o pagos, ya que además de contribuir al control fiscal, pueden participar por atractivos premios.