Empleos en la ACP: Estas son las vacantes disponibles en octubre 2025

La Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) actualizó su listado de ofertas laborales correspondientes a octubre de 2025, dirigidas a profesionales técnicos, operativos y especialistas en distintas áreas esenciales para el funcionamiento del Canal.

Estas oportunidades de empleo ofrecen estabilidad, desarrollo profesional y la posibilidad de formar parte de una de las instituciones más prestigiosas del país.

Vacantes en la ACP disponibles

Entre las posiciones publicadas por la ACP se incluyen:

Acabador en Concreto

Agrónomo

Albañil

Aparejador

Armador de Embarcaciones

Asistente de Exoneraciones y Trámites Aduaneros

Carpintero / Carpintero de Dique Seco

Electricista de Alto Voltaje

Especialista en Informática (Demanda Estratégica)

Especialista en Planificación para Contingencias

Especialista Interdisciplinario (Ciencias Sociales)

Ingeniero Civil (Hidráulico-Sanitaria)

Mecánico de Instrumentos de Precisión

Mecánico Tornero

Médico General

Oficial de Máquinas

Operador de Planta Potabilizadora

Soldador

Trabajador en Estructuras de Hierro (Reforzador)

También se encuentran disponibles Programas de Desarrollo Técnico (PDT) y Oportunidades de Adiestramiento (OA) para quienes buscan adquirir experiencia y formación práctica en áreas como:

Electricidad de alto voltaje

Mecánica de instrumentos de precisión

Operación de planta generadora

Pintura industrial

Arqueador y pasacables

Cómo postular a las vacantes de la ACP

Los interesados deben crear o actualizar su perfil en el portal oficial de empleos de la ACP, donde encontrarán los requisitos, fechas de cierre y el proceso completo de postulación.

Además, el Centro de Reclutamiento de la ACP ofrece apoyo a los ciudadanos que deseen aplicar, brindando orientación y acceso gratuito a computadoras.

Atención: martes y viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.

Para conocer todos los detalles, visita el portal de empleos de la Autoridad del Canal de Panamá: https://careers.pancanal.com