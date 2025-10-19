Empleos en la ACP: Estas son las vacantes disponibles en octubre 2025

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) actualizó su listado de ofertas laborales correspondientes a octubre de 2025, dirigidas a profesionales técnicos, operativos y especialistas en distintas áreas esenciales para el funcionamiento del Canal.
Estas oportunidades de empleo ofrecen estabilidad, desarrollo profesional y la posibilidad de formar parte de una de las instituciones más prestigiosas del país.
Vacantes en la ACP disponibles
Entre las posiciones publicadas por la ACP se incluyen:
- Acabador en Concreto
- Agrónomo
- Albañil
- Aparejador
- Armador de Embarcaciones
- Asistente de Exoneraciones y Trámites Aduaneros
- Carpintero / Carpintero de Dique Seco
- Electricista de Alto Voltaje
- Especialista en Informática (Demanda Estratégica)
- Especialista en Planificación para Contingencias
- Especialista Interdisciplinario (Ciencias Sociales)
- Ingeniero Civil (Hidráulico-Sanitaria)
- Mecánico de Instrumentos de Precisión
- Mecánico Tornero
- Médico General
- Oficial de Máquinas
- Operador de Planta Potabilizadora
- Soldador
- Trabajador en Estructuras de Hierro (Reforzador)
También se encuentran disponibles Programas de Desarrollo Técnico (PDT) y Oportunidades de Adiestramiento (OA) para quienes buscan adquirir experiencia y formación práctica en áreas como:
- Electricidad de alto voltaje
- Mecánica de instrumentos de precisión
- Operación de planta generadora
- Pintura industrial
- Arqueador y pasacables
Cómo postular a las vacantes de la ACP
Los interesados deben crear o actualizar su perfil en el portal oficial de empleos de la ACP, donde encontrarán los requisitos, fechas de cierre y el proceso completo de postulación.
Además, el Centro de Reclutamiento de la ACP ofrece apoyo a los ciudadanos que deseen aplicar, brindando orientación y acceso gratuito a computadoras.
- Atención: martes y viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.
Para conocer todos los detalles, visita el portal de empleos de la Autoridad del Canal de Panamá: https://careers.pancanal.com