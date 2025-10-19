Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2025 - 09:04

Empleos en la ACP: Estas son las vacantes disponibles en octubre 2025

La ACP anuncia nuevas vacantes para octubre 2025. Conoce los cargos disponibles, programas de adiestramiento y cómo postular en el portal oficial de empleos.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) actualizó su listado de ofertas laborales correspondientes a octubre de 2025, dirigidas a profesionales técnicos, operativos y especialistas en distintas áreas esenciales para el funcionamiento del Canal.

Estas oportunidades de empleo ofrecen estabilidad, desarrollo profesional y la posibilidad de formar parte de una de las instituciones más prestigiosas del país.

Vacantes en la ACP disponibles

Entre las posiciones publicadas por la ACP se incluyen:

  • Acabador en Concreto
  • Agrónomo
  • Albañil
  • Aparejador
  • Armador de Embarcaciones
  • Asistente de Exoneraciones y Trámites Aduaneros
  • Carpintero / Carpintero de Dique Seco
  • Electricista de Alto Voltaje
  • Especialista en Informática (Demanda Estratégica)
  • Especialista en Planificación para Contingencias
  • Especialista Interdisciplinario (Ciencias Sociales)
  • Ingeniero Civil (Hidráulico-Sanitaria)
  • Mecánico de Instrumentos de Precisión
  • Mecánico Tornero
  • Médico General
  • Oficial de Máquinas
  • Operador de Planta Potabilizadora
  • Soldador
  • Trabajador en Estructuras de Hierro (Reforzador)
También se encuentran disponibles Programas de Desarrollo Técnico (PDT) y Oportunidades de Adiestramiento (OA) para quienes buscan adquirir experiencia y formación práctica en áreas como:

  • Electricidad de alto voltaje
  • Mecánica de instrumentos de precisión
  • Operación de planta generadora
  • Pintura industrial
  • Arqueador y pasacables

Cómo postular a las vacantes de la ACP

Los interesados deben crear o actualizar su perfil en el portal oficial de empleos de la ACP, donde encontrarán los requisitos, fechas de cierre y el proceso completo de postulación.

Además, el Centro de Reclutamiento de la ACP ofrece apoyo a los ciudadanos que deseen aplicar, brindando orientación y acceso gratuito a computadoras.

  • Atención: martes y viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.

Para conocer todos los detalles, visita el portal de empleos de la Autoridad del Canal de Panamá: https://careers.pancanal.com

