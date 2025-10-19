Pasaje en MiBus: ¿A partir de qué edad pagan los niños y cuánto cuesta?

La empresa de transporte masivo MiBus recordó a los usuarios que los niños mayores de 4 años deben pagar su pasaje al utilizar el sistema de transporte público.

Según la entidad, los niños menores de 4 años viajan gratis, mientras que los mayores deben abonar el valor correspondiente a su recorrido:

Rutas troncales: B/. 0.25

B/. Rutas de corredor: B/. 0.75

Los usuarios deben utilizar su tarjeta de acceso para validar el pasaje al ingresar a las zonas pagas o al abordar el bus, y presentarla en caso de ser solicitada por personal autorizado.

Tarifa especial para estudiantes

MiBus recordó que los estudiantes pueden gestionar su tarjeta estudiantil con la empresa Sonda, la cual permite obtener un descuento en la tarifa, pagando solo B/. 0.10 en las rutas troncales. Además, cualquier consulta de saldo, reclamo o recarga debe realizarse directamente con la empresa administradora del sistema de pago.

Nuevo Reglamento de Usuario de MiBus entra en vigencia el 20 de octubre

A partir del lunes 20 de octubre de 2025, MiBus pondrá en marcha su nuevo Reglamento de Usuario, compuesto por 41 disposiciones, de las cuales 22 son completamente nuevas.

El objetivo es mejorar la seguridad, el orden y el respeto dentro de los autobuses y las zonas pagas, bajo la campaña “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, que busca promover un comportamiento responsable entre los pasajeros.

Entre las principales prohibiciones están:

Fumar o consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas.

Ingresar con objetos peligrosos o inflamables.

Comer o beber dentro de las instalaciones.

Ensuciar o dañar la infraestructura.

Vender productos o pedir dinero dentro del bus.

Usar radios, bocinas o dispositivos a alto volumen.

Impedir el libre tránsito o el acceso a los buses.

Viajar con mascotas: lo que debes saber

El reglamento también permite viajar con perros guía o mascotas pequeñas, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

Deben transportarse en jaulas o bolsos adecuados.

Permanecer en el regazo del dueño durante todo el recorrido.

No ocupar asientos ni obstruir pasillos.

Con estas medidas, MiBus busca garantizar una convivencia respetuosa y mejorar la experiencia de viaje de todos los usuarios del sistema de transporte público de Panamá.