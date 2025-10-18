Veraguas Nacionales -  18 de octubre de 2025 - 12:40

Ministerio Público solicita colaboración para localizar a Sergio Acosta, desaparecido en Santiago

El Ministerio Público recordó a la ciudadanía que, si tienen información sobre el paradero, pueden comunicarse a los teléfonos 935-0171 o 935-0172.

Ministerio Público solicita colaboración para localizar a Sergio Acosta.

Ministerio Público solicita colaboración para localizar a Sergio Acosta.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Sergio David Acosta Zambrano, desaparecido desde el 17 de septiembre de 2025 en Santiago, provincia de Veraguas.

Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada a los teléfonos: 935-0171 o 935-0172.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979596053302161533&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Aprehenden a adulta mayor ucraniana de 80 años con armas de fuego y municiones en Chiriquí

Ministerio Público investiga presunta venta de contenedores estatales en La Chorrera

Fiscalía de San Miguelito investiga explosión en PH Alsacia Towers que dejó tres heridos de gravedad

Recomendadas

Más Noticias