Ministerio Público solicita colaboración para localizar a Sergio Acosta, desaparecido en Santiago

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Sergio David Acosta Zambrano, desaparecido desde el 17 de septiembre de 2025 en Santiago, provincia de Veraguas.
