Ministerio Público archiva querella contra la UDELAS por supuesto acceso indebido

El Ministerio Público dispuso el archivo de la querella presentada contra servidores públicos de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) , tras determinar que no existió delito alguno relacionado con la supuesta comisión de delitos contra la seguridad informática.

Según la Resolución No. 302-2025, emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, las investigaciones concluyeron que no hubo acceso indebido al portal web institucional de la universidad, ya que los funcionarios actuaron dentro del marco de sus funciones y utilizando las credenciales institucionales asignadas.

El informe del Ministerio Público destacó que el dominio y las claves de acceso pertenecen a la UDELAS en su calidad de propietaria, por lo que el uso de las mismas fue legítimo y autorizado.

"No hubo dolo, puesto que, al no existir acceso indebido, no hay intención de causar un daño a la institución", señala el documento fechado el 15 de octubre de 2025.

Con esta resolución, el Ministerio Público descartó la existencia de un delito punible, dejando constancia de que las actuaciones de los servidores públicos de la universidad se dieron en cumplimiento de las órdenes institucionales durante el proceso electoral universitario celebrado en los meses de noviembre y diciembre de 2023.

La decisión reafirma que no hubo irregularidades ni actuaciones dolosas por parte del personal de UDELAS, concluyendo de manera definitiva el proceso iniciado el año pasado.