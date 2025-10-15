UDELAS lanza nuevas maestrías y postgrados y plataforma digital

La Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) anunció importantes avances académicos y tecnológicos, entre los que destacan la apertura de nuevas maestrías y postgrados y la implementación de un innovador sistema digital de registro de docentes.

La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que estas iniciativas forman parte del Plan Operativo Anual 2025, con el objetivo de ampliar la oferta académica de posgrados con programas pertinentes y actualizados, alineados a las necesidades del entorno profesional y las prioridades del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT).

Entre los nuevos programas se incluyen:

Maestrías : Medicina Nuclear, Musicoterapia y Jazz Panamericano.

: Medicina Nuclear, Musicoterapia y Jazz Panamericano. Postgrados: Neuro Rehabilitación Pediátrica y Radiología Médica.

UDELAS lanza nuevas maestrías y postgrados

Foto oficial de UDELAS.jpeg

Además, próximamente se presentarán ante el Consejo Académico:

Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos con Especialidad en Control de Calidad e Inocuidad.

Maestría en Currículo.

Maestría en Análisis Clínico.

Maestría en Gestión de Proyectos.

Terreros Barrios explicó que la selección de estos programas responde a un análisis riguroso basado en estudios de demanda, proyecciones del mercado laboral y recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, con el fin de brindar competencias especializadas y enfoques innovadores que permitan a los profesionales destacarse en sus disciplinas.

Por otro lado, la universidad avanza en la implementación de un sistema digital para el registro de docentes, que permitirá a los aspirantes subir sus documentos desde cualquier lugar, agilizando los procesos de evaluación y clasificación. Cada vez que un docente obtenga una nueva certificación, deberá registrarla en la plataforma, facilitando así la actualización y trazabilidad de sus credenciales.