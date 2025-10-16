Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 09:10

AMP rechaza concesión en Amador por incumplimiento de requisitos legales

La AMP negó a Perico Island Maritimal Service una concesión en Amador por no contar con el permiso de compatibilidad emitido por la ACP

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que negó la solicitud de concesión presentada por la empresa Perico Island Maritimal Service, para el uso de un área ubicada en Amador, por incumplimiento de los requisitos legales establecidos.

A través de una resolución motivada, el administrador de la AMP, Luis Roquebert Vanegas, rechazó la solicitud de concesión de fondo de mar y acceso terrestre localizada a un costado de la base del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), en isla Perico.

De acuerdo con la entidad, la decisión se fundamenta en que la empresa no contaba con el permiso de compatibilidad que debe ser emitido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), requisito indispensable para proceder con la concesión.

La AMP reiteró que toda solicitud de uso de áreas marítimas y costeras debe cumplir con la normativa vigente, incluyendo los permisos ambientales y de compatibilidad territorial exigidos por las autoridades competentes.

La entidad reafirmó su compromiso con la transparencia en la administración de los bienes del Estado y el cumplimiento estricto de la ley en todos los procesos de concesión marítima.

