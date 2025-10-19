Violencia en Panamá: línea 182 y app móvil, herramientas para denunciar y salvar vidas

La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, recordó que los ciudadanos pueden reportar situaciones de violencia a través de la línea telefónica 182 o utilizando la aplicación móvil oficial, que cuenta con un botón de pánico para atender emergencias de manera inmediata.

En declaraciones recientes, Palacio destacó la importancia de la participación de la sociedad en la prevención y rescate de víctimas:

"Estamos como sociedad perdiendo la solidaridad, la empatía; esos momentos que quizás utilizas filmando un vídeo pueden ser cruciales para rescatar una vida", expresó.

Violencia en Panamá aún no ha sido controlada

Por su parte, la psicóloga forense Lesbia González señaló que, aunque Panamá ha realizado intentos de prevención de violencia, estos no han sido sostenidos de manera integral:

"No está sostenido en el tiempo, yo tengo 60 años y he visto que Panamá ha hecho sus intentos siempre de la prevención, pero no son la primaria, la secundaria y la terciaria a la vez sostenidas en el tiempo".

El llamado de las autoridades es a utilizar las herramientas disponibles y fomentar una cultura de solidaridad y empatía, contribuyendo así a la protección de quienes puedan estar

en riesgo.