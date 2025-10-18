MEDUCA: así pueden los docentes acceder al Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL)

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció el inicio del Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL), dirigido a los docentes interesados en aplicar a plazas para los niveles inicial, primaria, educación especial, secundaria académica, media profesional y técnica.

Este procedimiento, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.º 56 de 2025, busca garantizar transparencia y equidad en los nombramientos docentes, así como eliminar prácticas irregulares en la selección de personal.

Los aspirantes podrán postularse hasta a cinco vacantes para cargos de maestro, profesor, supervisor nacional, supervisor regional, director o subdirector de centros educativos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para más información y acceso al sistema, los interesados pueden ingresar a la página web del MEDUCA: https://www.meduca.gob.pa/nombramiento-durante-el-ano-escolar/, e y acceder al portal PORVEL.

