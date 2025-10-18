Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2025 - 12:14

MEDUCA: así pueden los docentes acceder al Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL)

El MEDUCA informó que este proceso busca garantizar transparencia y equidad en los nombramientos docentes.

MEDUCA

MEDUCA, PROVEL.

@MeducaPma
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el inicio del Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL), dirigido a los docentes interesados en aplicar a plazas para los niveles inicial, primaria, educación especial, secundaria académica, media profesional y técnica.

Este procedimiento, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.º 56 de 2025, busca garantizar transparencia y equidad en los nombramientos docentes, así como eliminar prácticas irregulares en la selección de personal.

Le podría interesar: MEDUCA habilitará el Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL)

Los aspirantes podrán postularse hasta a cinco vacantes para cargos de maestro, profesor, supervisor nacional, supervisor regional, director o subdirector de centros educativos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para más información y acceso al sistema, los interesados pueden ingresar a la página web del MEDUCA: https://www.meduca.gob.pa/nombramiento-durante-el-ano-escolar/, e y acceder al portal PORVEL.

MEDUCA: aplicación de PROVEL en nombramiento de docentes

  • La implementación de un proceso de evaluación claro y público en cada etapa.
  • La selección de todas las vacantes será por concurso público.
  • La realización de los concursos y traslados de forma 100 % digital.
  • La selección de elegibles basada en los méritos profesionales, éticos, experiencia y formación.
  • La oportunidad de postular hasta cinco vacantes, según los requisitos establecidos.
  • La prohibición de prácticas indebidas o influencias externas en la selección de personal.
En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA certifica como 'líderes educativos' a más de 600 directores y supervisores

Ministra Lucy Molinar se refiere sobre licitación de laptops para estudiantes y docentes

MEDUCA abre proceso de nombramiento de docentes en la plataforma PROVEL tras 10 años inactiva

Recomendadas

Más Noticias