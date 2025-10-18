MEDUCA: así pueden los docentes acceder al Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL)

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el inicio del Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL), dirigido a los docentes interesados en aplicar a plazas para los niveles inicial, primaria, educación especial, secundaria académica, media profesional y técnica.
Los aspirantes podrán postularse hasta a cinco vacantes para cargos de maestro, profesor, supervisor nacional, supervisor regional, director o subdirector de centros educativos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Para más información y acceso al sistema, los interesados pueden ingresar a la página web del MEDUCA: https://www.meduca.gob.pa/nombramiento-durante-el-ano-escolar/, e y acceder al portal PORVEL.
MEDUCA: aplicación de PROVEL en nombramiento de docentes
- La implementación de un proceso de evaluación claro y público en cada etapa.
- La selección de todas las vacantes será por concurso público.
- La realización de los concursos y traslados de forma 100 % digital.
- La selección de elegibles basada en los méritos profesionales, éticos, experiencia y formación.
- La oportunidad de postular hasta cinco vacantes, según los requisitos establecidos.
- La prohibición de prácticas indebidas o influencias externas en la selección de personal.