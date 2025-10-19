Panamá Entretenimiento -  19 de octubre de 2025 - 08:22

Descubre qué número jugar en la Lotería según tus sueños y su significado

Conoce el significado de tus sueños y qué número jugar en la Lotería Nacional de Panamá este 19 de octubre de 2025. Sorteo en vivo desde las 3:00 p.m.

Descubre qué número jugar en la Lotería según tus sueños 

Descubre qué número jugar en la Lotería según tus sueños 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¿Soñaste algo curioso anoche? Tal vez el sueño te está dando una pista para el próximo sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). Muchos panameños creen que los sueños pueden tener una conexión con la suerte, y aquí te mostramos qué número podrías jugar según lo que viste mientras dormías.

Significado de los sueños más comunes y sus números:

  • Si sueñas que estás embarazada, juega el 22.
  • Si ves que alguien más está embarazada, juega doble 4.
  • ‍ Soñar que te persiguen se asocia con inseguridad e insatisfacción personal; juega el 99.
  • ‍ Si sueñas que te caes, juega el 20.
  • Soñar con dinero simboliza pérdida o enfermedad; juega el 54.

Próximo sorteo:

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia, correspondiente al sorteo dominical del 19 de octubre de 2025, se realizará a las 3:00 p.m.

Dónde verlo:

Podrás seguirlo en vivo a través de Medcom Go y Telemetro en línea, plataformas oficiales de transmisión de la LNB.

Así que, si alguno de estos sueños te visitó esta semana, quizás sea el momento de probar tu suerte con uno de estos números. ¡Quién sabe si tu intuición nocturna te lleva al premio gordo!

En esta nota:
Seguir leyendo

Lotería Fiscal de Octubre: ¿Cuándo será el sorteo de octubre?

Mira la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 15 de octubre de 2025

¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 18 de octubre de 2025

Recomendadas

Más Noticias