Descubre qué número jugar en la Lotería según tus sueños

¿Soñaste algo curioso anoche? Tal vez el sueño te está dando una pista para el próximo sorteo de la Lotería Naciona l de Beneficencia (LNB). Muchos panameños creen que los sueños pueden tener una conexión con la suerte, y aquí te mostramos qué número podrías jugar según lo que viste mientras dormías.

Significado de los sueños más comunes y sus números:

Si sueñas que estás embarazada , juega el 22 .

, juega el . Si ves que alguien más está embarazada , juega doble 4 .

, juega . ‍ Soñar que te persiguen se asocia con inseguridad e insatisfacción personal; juega el 99 .

se asocia con inseguridad e insatisfacción personal; juega el . ‍ Si sueñas que te caes , juega el 20 .

, juega el . Soñar con dinero simboliza pérdida o enfermedad; juega el 54.

Próximo sorteo:

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia, correspondiente al sorteo dominical del 19 de octubre de 2025, se realizará a las 3:00 p.m.

Dónde verlo:

Podrás seguirlo en vivo a través de Medcom Go y Telemetro en línea, plataformas oficiales de transmisión de la LNB.

Así que, si alguno de estos sueños te visitó esta semana, quizás sea el momento de probar tu suerte con uno de estos números. ¡Quién sabe si tu intuición nocturna te lleva al premio gordo!