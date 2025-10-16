Unidades de la Policía Nacional recuperaron en Tocumen un total de 600 sacos de carbón, valorados en 15 mil dólares, que habían sido reportados como objeto de estafa, luego de una falsa compra mediante transferencia fraudulenta.
Panamá Nacionales - 16 de octubre de 2025 - 16:27
Policía Nacional recupera 600 sacos de carbón valorados en más de 15 mil dólares
Unidades de la Policía Nacional recuperaron 600 sacos de carbón que habían sido reportados como objeto de estafa.
