Roban ocho joyas de valor incalculable del Museo del Louvre en un audaz atraco en París

Ocho joyas de “valor patrimonial inestimable”, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, fueron robadas este domingo durante un espectacular atraco en el Museo del Louvre, realizado por un grupo de cuatro individuos que se dieron a la fuga en motocicletas de gran cilindrada.

La fiscal de París, Laure Beccuau, informó a la cadena BFM TV que las autoridades buscan a un “comando organizado” que perpetró el robo en la Galería de Apolo, entre las 9:30 y 9:40 a.m. hora local, apenas minutos después de la apertura del museo al público.

Los asaltantes, con el rostro cubierto, utilizaron motosierras pequeñas para abrir las vitrinas y ejecutar el robo en apenas siete minutos, sin dejar heridos.

Durante la huida, los ladrones perdieron la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, decorada con 1,354 diamantes y 56 esmeraldas, que fue recuperada cerca del recinto. El Ministerio de Cultura de Francia indicó que el objeto se encuentra bajo examen para verificar su estado.

Entre las joyas robadas, todas del siglo XIX, se encuentran el collar de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, así como el collar de esmeraldas de María Luisa, con 32 esmeraldas y 1,138 diamantes. También fue sustraída la diadema de la emperatriz Eugenia, adornada con cerca de 2,000 diamantes.

Las autoridades francesas mantienen un amplio operativo de búsqueda y no descartan que detrás del robo haya una red internacional dedicada al tráfico de arte y joyas históricas.