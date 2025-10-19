Vaticano Internacionales -  19 de octubre de 2025 - 14:03

Papa León XIV canoniza a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos

El Papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos de Venezuela, durante una ceremonia en la Plaza de San Pedro..

Papa León XIV

Handout / VATICAN MEDIA / AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Con el repicar de campanas en la plaza de San Pedro, el papa León XIV canonizó este domingo al médico José Gregorio Hernández y a la monja Carmen Rendiles, quienes se convierten en los primeros venezolanos en ser proclamados santos por la Iglesia Católica.

El país caribeño celebró el momento como una verdadera fiesta de fe. Miles de personas se reunieron en las calles de Caracas, muchas de ellas pasando la noche en vigilia, para seguir la ceremonia transmitida desde el Vaticano.

Entre lágrimas, cantos y fuegos artificiales, los venezolanos vivieron una jornada de esperanza y orgullo nacional.

Canonización histórica en el Vaticano

Durante la misa solemne, el papa León XIV recordó la importancia de la fe y el ejemplo de los nuevos santos: “Precisamente hoy están ante nosotros siete testigos, los nuevos santos y las nuevas santas, que con la gracia de Dios han mantenido encendida la lámpara de la fe”.

En total, el pontífice canonizó a siete figuras de distintas partes del mundo, entre ellas un antiguo sacerdote satánico italiano, el primer santo de Papúa Nueva Guinea, un obispo armenio y dos monjas italianas.

El cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, leyó los perfiles de los canonizados ante los 55,000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Posteriormente, el Papa pronunció la fórmula de canonización, que los declara oficialmente santos de la Iglesia.

FUENTE: AFP

