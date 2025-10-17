Príncipe Andrés renuncia a su título real tras escándalos vinculados a Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés del Reino Unido , hijo de la fallecida reina Isabel II, anunció este viernes su renuncia oficial a su título real y a todos los honores que le habían sido conferidos, en medio de una creciente presión pública derivada de los escándalos por su relación con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

“Ya no utilizaré mi título ni los honores que me han sido conferidos”, expresó el duque en un comunicado difundido por medios británicos. Aunque insiste en su inocencia, reconoció que las “acusaciones constantes” en su contra afectan el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real. “Ya no utilizaré mi título ni los honores que me han sido conferidos”, expresó el duque en un comunicado difundido por medios británicos. Aunque insiste en su inocencia, reconoció que las “acusaciones constantes” en su contra afectan el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real.

La decisión marca un nuevo capítulo en la caída pública del príncipe, cuya reputación quedó severamente dañada desde que se conocieron los vínculos con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores.

Príncipe Andrés de Reino Unido renunció a su título real

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979254685866561684&partner=&hide_thread=false El príncipe Andrés de Reino Unido renunció este viernes a su título real, tras verse casa vez más salpicado por escándalos, principalmente el de su amistad con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.



"Ya no utilizaré mi título ni los honores que me han sido… pic.twitter.com/AabxwvPBnD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2025

La Casa Real británica no ha emitido aún una declaración oficial, pero fuentes cercanas al Palacio de Buckingham indican que la renuncia fue “una decisión personal del príncipe Andrés” para evitar más daños a la imagen de la monarquía.

El príncipe Andrés, de 65 años, ya había perdido sus patrocinios reales y roles militares honoríficos en 2022, tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, una de las víctimas del caso Epstein que lo acusó de abuso sexual, algo que él siempre ha negado.

Con esta renuncia, el duque de York se aparta definitivamente de la vida pública y de toda representación oficial de la Familia Real británica.