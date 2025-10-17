Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 11:55

Panamá expresa condolencias por fallecimiento de Tomiichi Murayama

La Cancillería de Panamá expresa condolencias al gobierno y pueblo de Japón por el fallecimiento del ex primer ministro Tomiichi Murayama y su legado histórico.

Panamá expresa condolencias por fallecimiento 

Panamá expresa condolencias por fallecimiento 

Cancillería de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cancillería de Panamá expresó, en nombre de la República, sus condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo de Japón, tras el fallecimiento del ex primer ministro Tomiichi Murayama.

Cancillería de Panamá expresa condolencias al gobierno y pueblo de Japón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979223338804261217&partner=&hide_thread=false

El exmandatario será recordado por su valiente gesto de reconocer, con humanidad y sinceridad, las lecciones de la historia, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia pacífica y al respeto mutuo entre las naciones.

En este momento de pesar, la Cancillería extendió sus palabras de solidaridad al pueblo japonés y a la familia del señor Murayama, destacando su legado en la diplomacia y la reconciliación internacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Combustibles en Panamá: novedades en los nuevos precios de la gasolina

Panamá consolida su rol como epicentro regional en estrategia y valoración empresarial

Eliminatoria CONCACAF: Así queda Panamá en la tabla de posiciones del Grupo A

Recomendadas

Más Noticias