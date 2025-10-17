Panamá expresa condolencias por fallecimiento de Tomiichi Murayama

La Cancillería de Panamá expresó, en nombre de la República, sus condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo de Japón, tras el fallecimiento del ex primer ministro Tomiichi Murayama.

Cancillería de Panamá expresa condolencias al gobierno y pueblo de Japón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979223338804261217&partner=&hide_thread=false La @CancilleriaPma expresa, en nombre de la República de Panamá, condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo de Japón, tras el fallecimiento del primer ministro, Tomiichi Murayama. pic.twitter.com/okyPtsTrci — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2025

El exmandatario será recordado por su valiente gesto de reconocer, con humanidad y sinceridad, las lecciones de la historia, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia pacífica y al respeto mutuo entre las naciones.

En este momento de pesar, la Cancillería extendió sus palabras de solidaridad al pueblo japonés y a la familia del señor Murayama, destacando su legado en la diplomacia y la reconciliación internacional.