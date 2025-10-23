MiBus licitará 60 buses medianos con motores Euro V el 29 de octubre de 2025

La empresa de transporte masivo MiBus anunció que la próxima semana se llevará a cabo el acto público de licitación para la adquisición de 60 buses medianos, como parte del plan de modernización y ampliación de la flota que brinda servicio en la ciudad de Panamá.

MiBus informó que se ha publicado la Adenda 1 al Pliego de Cargos, la cual incorpora ajustes técnicos y confirma que la presentación de propuestas se realizará el miércoles 29 de octubre de 2025, dando continuidad al acto público.

La empresa reiteró su invitación a todos los oferentes interesados a presentar sus propuestas y consultar los documentos relacionados en el portal oficial de Panama Compra(www.panamacompra.gob.pa) bajo el número de acto público 2025-2-81-01-08-LP-000014.

Las nuevas unidades contarán con motores Euro V, piso bajo, rampas de acceso y áreas preferenciales, garantizando un servicio ágil, inclusivo y seguro para los usuarios que diariamente utilizan el sistema de transporte público.

Con esta licitación, MiBus busca fortalecer la movilidad urbana y continuar ofreciendo un transporte eficiente, sostenible y accesible para todos los ciudadanos.