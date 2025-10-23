Alcaldía de Panamá refuerza operativos en Tocumen

Sectores del corregimiento de Tocumen recibieron atención integral por parte de las direcciones de Gestión Social y Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, en coordinación con la Policía Municipal, durante una nueva jornada de captación de habitantes de calle y limpieza de refugios improvisados.
Durante el operativo, el equipo municipal recorrió distintos puntos donde se había detectado acumulación de desechos y presencia de personas en situación de vulnerabilidad.
Los trabajadores sociales lograron persuadir a varios de ellos para recibir atención, siendo trasladados al Complejo Cultural y Deportivo de La Siesta de Tocumen, donde se les brindó aseo personal, ropa y calzado limpio, atención médica y alimentación.
Alcaldía de Panamá asegura que persisten los vertederos clandestinos
A pesar de los esfuerzos municipales, la falta de conciencia ciudadana sigue siendo un reto. Personal del grupo ambiental CochinosPTY y de la Junta Comunal de Tocumen, encabezados por la representante Arielis Barría, detectaron que en algunos puntos donde se habían realizado limpiezas recientes se reanudó la acumulación de basura y escombros.
Más de 800 personas atendidas en 30 jornadas
De acuerdo con datos de la Alcaldía de Panamá, esta administración ha desarrollado más de 30 jornadas de atención social y limpieza en distintos corregimientos de la capital, logrando atender a más de 800 personas en situación de calle, de las cuales el 85% son hombres.
Estos operativos se han ejecutado en 17 corregimientos, con el objetivo de restablecer el orden público, promover la salud comunitaria y ofrecer apoyo social a quienes más lo necesitan.