Alcaldía de Panamá refuerza operativos en Tocumen

Sectores del corregimiento de Tocumen recibieron atención integral por parte de las direcciones de Gestión Social y Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, en coordinación con la Policía Municipal, durante una nueva jornada de captación de habitantes de calle y limpieza de refugios improvisados.

Durante el operativo, el equipo municipal recorrió distintos puntos donde se había detectado acumulación de desechos y presencia de personas en situación de vulnerabilidad.

Los trabajadores sociales lograron persuadir a varios de ellos para recibir atención, siendo trasladados al Complejo Cultural y Deportivo de La Siesta de Tocumen, donde se les brindó aseo personal, ropa y calzado limpio, atención médica y alimentación.

Alcaldía de Panamá asegura que persisten los vertederos clandestinos

A pesar de los esfuerzos municipales, la falta de conciencia ciudadana sigue siendo un reto. Personal del grupo ambiental CochinosPTY y de la Junta Comunal de Tocumen, encabezados por la representante Arielis Barría, detectaron que en algunos puntos donde se habían realizado limpiezas recientes se reanudó la acumulación de basura y escombros.

“Estamos redoblando esfuerzos para mantener estos espacios limpios, pero necesitamos que la comunidad colabore y evite crear vertederos ilegales nuevamente”, expresó Barría durante el recorrido. “Estamos redoblando esfuerzos para mantener estos espacios limpios, pero necesitamos que la comunidad colabore y evite crear vertederos ilegales nuevamente”, expresó Barría durante el recorrido.

Más de 800 personas atendidas en 30 jornadas

De acuerdo con datos de la Alcaldía de Panamá, esta administración ha desarrollado más de 30 jornadas de atención social y limpieza en distintos corregimientos de la capital, logrando atender a más de 800 personas en situación de calle, de las cuales el 85% son hombres.

Estos operativos se han ejecutado en 17 corregimientos, con el objetivo de restablecer el orden público, promover la salud comunitaria y ofrecer apoyo social a quienes más lo necesitan.