Presidente Mulino entrega 15 viviendas en Veraguas y anuncia plan de reordenamiento para Santiago

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó 15 soluciones de viviendas sociales que beneficiarán a 75 panameños en la provincia de Veraguas, dentro del plan habitacional ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Las viviendas fueron construidas a través de los programas de “emergencia nacional” y “autogestión”, beneficiando a familias de distintos distritos de Veraguas, entre ellos Santiago, Atalaya, Soná, Las Palmas, Llano Grande y Cañazas.

Las viviendas del programa de emergencia nacional se construyeron como respuesta a los daños ocasionados por desastres naturales en noviembre de 2024, mientras que el grupo de autogestión se desarrolló dentro del programa de mejoras habitacionales, que incluye cuartos y baños adaptados para personas con discapacidad, así como instalaciones completas de electricidad y plomería, fortaleciendo la infraestructura y promoviendo condiciones de vida más seguras y accesibles.

En el marco del Consejo de Gabinete Ampliado, que se realizó hoy jueves en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, el presidente de la República, José Raúl…

Durante el Consejo de Gabinete Ampliado, el ministro Jované informó sobre el plan de reordenamiento territorial de la ciudad de Santiago, actualmente en marcha. Este plan establece un modelo sostenible, moderno y humano que articula el desarrollo urbano, rural y ambiental bajo una misma visión.

El plan define zonas de crecimiento, áreas ambientales protegidas y polos de desarrollo estratégicos, incluyendo la Ciudad Hospitalaria, la Ciudad Gubernamental, la terminal de transporte, la Feria Internacional de Santiago y la subestación eléctrica.

Asimismo, el Miviot anunció que la Ventanilla Única en Santiago tramita actualmente 24 anteproyectos residenciales y 14 planos, reflejando el crecimiento urbano proyectado en la provincia de Veraguas.