24 de octubre de 2025

IDAAN advierte que sectores en la provincia de Colón, están sin agua

IDAAN trabaja en la reparación urgente de una tubería de 8 pulgadas que dejó sin suministro de agua potable a residentes sectores en Colón.

IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La mañana de este viernes comenzó con afectaciones en el suministro de agua potable para miles de residentes de la provincia de Colón, debido a una rotura en una línea principal. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la interrupción del servicio se debe a la rotura de una tubería de 8 pulgadas que afecta directamente a varios sectores.

Sectores afectados por corte de agua según IDAAN

Según el reporte del IDAAN, los principales puntos que amanecieron sin suministro son:

  • Sabanitas
  • Puerto Pilón
  • Otros sectores aledaños en Colón.
Trabajos de Reparación en Curso

Personal técnico del IDAAN se encuentra movilizado en el área y ya trabaja en la reparación de la línea afectada. El objetivo primordial es restablecer el servicio a la brevedad posible y minimizar las molestias a la población.

Se recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar las previsiones necesarias, almacenar agua para consumo y tareas básicas mientras duren los trabajos de reparación.

El IDAAN no ha brindado una hora estimada para la finalización de los trabajos, pero se insta a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para obtener actualizaciones sobre la evolución de la reparación y el restablecimiento del servicio.

