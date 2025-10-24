IDAAN advierte que sectores en la provincia de Colón, están sin agua

La mañana de este viernes comenzó con afectaciones en el suministro de agua potable para miles de residentes de la provincia de Colón, debido a una rotura en una línea principal. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la interrupción del servicio se debe a la rotura de una tubería de 8 pulgadas que afecta directamente a varios sectores.

Contenido relacionado: Implantes auditivos de la CSS permiten que niña de cinco años perciba sonidos por primera vez

Sectores afectados por corte de agua según IDAAN

Según el reporte del IDAAN, los principales puntos que amanecieron sin suministro son:

Sabanitas

Puerto Pilón

Otros sectores aledaños en Colón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981742957179908509&partner=&hide_thread=false Residentes de Sabanitas, Puerto Pilón y otros sectores de la provincia de Colón amanecieron sin suministro de agua potable por la rotura de una tubería de 8".



Personal del @IDAANinforma trabaja en la reparación de la línea, a fin de restablecer el servicio. pic.twitter.com/jTpJ3vSDk0 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2025

Trabajos de Reparación en Curso

Personal técnico del IDAAN se encuentra movilizado en el área y ya trabaja en la reparación de la línea afectada. El objetivo primordial es restablecer el servicio a la brevedad posible y minimizar las molestias a la población.

Se recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar las previsiones necesarias, almacenar agua para consumo y tareas básicas mientras duren los trabajos de reparación.

El IDAAN no ha brindado una hora estimada para la finalización de los trabajos, pero se insta a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para obtener actualizaciones sobre la evolución de la reparación y el restablecimiento del servicio.