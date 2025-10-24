Implantes auditivos de la CSS permiten que niña de cinco años perciba sonidos por primera vez.

Gracias a los implantes cocleares realizados en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud, la Caja de Seguro Social ( CSS ) logró que Lucía, una niña de cinco años, escuchara por primera vez.

Con la colocación de un segundo implante coclear, se abren para Lucía las puertas del mundo de la comunicación y la interacción social. Este dispositivo de última generación le permitirá no solo percibir sonidos fuertes, como la bocina de un automóvil, sino también el suave murmullo de las gotas de lluvia. Escuchar con ambos oídos mejorará su comprensión y favorecerá el desarrollo de su lenguaje.

“El implante coclear es la única cirugía capaz de recuperar un órgano de los sentidos. En el caso de Lucía, pasará de un mundo no oyente a un mundo oyente”, explicó el doctor Germán Conté, jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Ciudad de la Salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981508847685550239&partner=&hide_thread=false En el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud se llevó a cabo la colocación de un moderno implante coclear a la pequeña Lucía de 5 años, permitiéndole recuperar la audición.



“Este dispositivo de última generación le permitirá no solo percibir sonidos… pic.twitter.com/jSi8asxoIM — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2025

La doctora Araceli De la Guardia, otorrinolaringóloga del mismo hospital, destacó que se trata de una nueva generación de implantes compatibles con resonancias magnéticas, los cuales permiten la monitorización activa durante la cirugía, garantizando una inserción precisa y la preservación de las estructuras internas del oído.

“Estamos utilizando técnicas mínimamente invasivas, lo que permite que los niños se recuperen rápidamente y puedan regresar a casa el mismo día”, añadió la especialista.

Otra innovación es la reducción del tiempo de encendido del implante, que antes tomaba alrededor de un mes y ahora se logra en apenas cinco días. Esto permite iniciar la rehabilitación auditiva mucho antes, de modo que los niños regresan a casa con su audición activa.

El caso de Lucía representa una nueva esperanza para las familias panameñas cuyos niños nacen con hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, y se suma a los 130 implantes cocleares que se han realizado hasta la fecha en la CSS.