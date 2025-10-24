Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 13:50

Calendario de pago del PASE-U 2025 del 27 al 31 de octubre en Panamá

El IFARHU continuará con los pagos del PASE-U del lunes 27 al viernes 31 de octubre, esta vez en la provincia de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 27y hasta el viernes 31 de octubre continuará con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá y Chiriquí.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Pagos del PASE-U del 27 al 31 de octubre

Chiriquí

  • Tolé
  • Remedios
  • San Lorenzo

Provincia de Panamá

Panamá Este

  • San Martín
  • Las Garzas
  • Pacora

Panamá Norte

  • Alcalde Díaz

San Miguelito

  • Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera

Panamá centro

  • Corregimiento de Juan Díaz

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
