Calendario de pago del PASE-U 2025 del 27 al 31 de octubre en Panamá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 27y hasta el viernes 31 de octubre continuará con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá y Chiriquí.
Pagos del PASE-U del 27 al 31 de octubre
Chiriquí
- Tolé
- Remedios
- San Lorenzo
Provincia de Panamá
Panamá Este
- San Martín
- Las Garzas
- Pacora
Panamá Norte
- Alcalde Díaz
San Miguelito
- Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera
Panamá centro
- Corregimiento de Juan Díaz
Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025
PASE-U: Documentos que se deben entregar
Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:
- La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
- La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
- Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.
En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:
- En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
- El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.