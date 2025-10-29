Cuba Internacionales -  29 de octubre de 2025 - 07:46

Huracán Melissa toca tierra en Cuba tras devastar Jamaica

El huracán Melissa, categoría 3, golpea el este de Cuba con vientos de 195 km/h tras devastar Jamaica. Diez muertos en su paso por el Caribe.

Foto por YAMIL LAGE / AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El huracán Melissa tocó tierra este miércoles en el este de Cuba con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. El fenómeno se debilitó a categoría 3 tras azotar a Jamaica con fuertes lluvias e intensos vientos, dejando graves daños materiales y víctimas mortales.

El CNH calificó a Melissa como un huracán “extremadamente peligroso” al impactar cerca de la localidad de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba, a las 07:10 GMT.

Hasta el momento, el ciclón ha causado diez muertes en su paso por la región:

  • Tres en Jamaica
  • Tres en Haití
  • Tres en Panamá
  • Una en República Dominicana

Las autoridades cubanas informaron que unas 735,000 personas fueron evacuadas preventivamente, principalmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Apagones y medidas de emergencia

Desde la noche del martes, la empresa eléctrica estatal desconectó el Sistema Eléctrico Nacional en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo como medida de seguridad.

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó en la red social X (antes Twitter): "Será una noche muy difícil para toda Cuba, pero nos vamos a recuperar."

El CNH advirtió que Melissa permanecerá como un huracán poderoso mientras se desplaza por el territorio cubano antes de continuar su trayectoria hacia el noroeste del Caribe.

FUENTE: AFP

