Huracán Melissa: Cancillería Panamá expresa solidaridad a República Dominicana

Cancillería Panamá expresa solidaridad a República Dominicana AFP

Por Noemí Ruíz El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresó, en nombre del Gobierno y del pueblo panameño, su solidaridad y condolencias al pueblo y Gobierno de la República Dominicana por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el paso del huracán Melissa.

