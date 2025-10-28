Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 15:12

Huracán Melissa: Cancillería Panamá expresa solidaridad a República Dominicana

El Gobierno de Panamá envía condolencias y reconoce la labor de República Dominicana ante los daños causados por el huracán Melissa.

AFP

La Cancillería reconoció además la resiliencia del pueblo dominicano y la labor oportuna de las autoridades, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, cuyas acciones preventivas y programas de saneamiento de cañadas contribuyeron de manera decisiva a mitigar los impactos de este fenómeno natural.

