Huracán Melissa: Cancillería Panamá expresa solidaridad a República Dominicana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresó, en nombre del Gobierno y del pueblo panameño, su solidaridad y condolencias al pueblo y Gobierno de la República Dominicana por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el paso del huracán Melissa.
Gobierno de Panamá envía condolencias y reconoce la labor de República Dominicana
La Cancillería reconoció además la resiliencia del pueblo dominicano y la labor oportuna de las autoridades, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, cuyas acciones preventivas y programas de saneamiento de cañadas contribuyeron de manera decisiva a mitigar los impactos de este fenómeno natural.