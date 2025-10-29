Los Santos Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 11:27

Inundaciones en Panamá: 32 familias evacuadas en Barú y Tonosí bajo monitoreo de Sinaproc

32 familias fueron evacuadas por Sinaproc en Barú y Tonosí ante inundaciones. Se habilitaron albergues y se realiza evaluación de viviendas afectadas.

@SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Alrededor de 32 familias fueron evacuadas preventivamente por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en el sector Majagual, distrito de Barú, y trasladadas al albergue habilitado en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, como medida de precaución ante posibles inundaciones.

Evacuaciones por Sinaproc en Barú y Tonosí ante inundaciones

El organismo de seguridad informó que, paralelamente, su personal se encuentra realizando la evaluación de residencias afectadas en el sector El Chará, distrito de Tonosí, tras el descenso del nivel del río, para determinar el impacto de la entrada de agua y garantizar la seguridad de los habitantes.

Sinaproc mantiene un monitoreo constante de los ríos y sectores vulnerables, exhortando a la población a seguir las recomendaciones de prevención y acudir a los albergues habilitados en caso de emergencia.

