Designan magistrados suplentes en la Sala Primera de lo Civil y Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Mediante la Resolución No. 121-25, Guimara Darcel Aparicio Ortega ha sido designada magistrada suplente en la Sala Primera de lo Civil. Mientras tanto, mediante la Resolución de Gabinete No. 122-25, la designación recae sobre Juan Carlos Tatis Castillo como magistrado suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

La magistrada suplente Guimara Darcel Aparicio Ortega se graduó en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, obteniendo el Capítulo de Honor Sigma Lambda en 1990. Además, es magíster en Derecho Privado con Especialización en Responsabilidad Civil por la misma institución.

Se desempeñó como directora del Semanario de Sistemas Jurídicos y ha brindado consultoría jurídica a distintas firmas de abogados nacionales. También ocupó el cargo de Asistente de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Tercera.

Ha sido juez titular del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y magistrada suplente personal del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Hasta la fecha, se desempeña como magistrada del Primer Tribunal Superior del Órgano Judicial.

Por su parte, el magistrado suplente Juan Carlos Tatis Castillo es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, también en la generación de 1990.

Ha sido juez municipal de Pocrí, provincia de Los Santos; juez Duodécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, magistrado del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y hasta la fecha se desempeñaba como magistrado del Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en la Jurisdicción de Insolvencia.

Fue miembro de la comisión redactora que elaboró el proyecto de la Ley 12 de 19 de mayo de 2016, que establece el Régimen de los Procesos Concursales de Insolvencia y otras disposiciones.

Con estas resoluciones de Gabinete, se asignan magistrados suplentes a los titulares Gisela Agurto (Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral) y Carlos Villalobos (Sala Primera de lo Civil).