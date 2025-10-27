Minsa activa COEP por inundaciones en Los Santos y Veraguas

El Ministerio de Salud (Minsa) activó el Centro de Operaciones de Emergencias Provincial (COEP) ante las inundaciones registradas este fin de semana en diversas áreas de las provincias de Los Santos y Veraguas, con el objetivo de garantizar atención médica y sanitaria a las personas afectadas por el mal tiempo.

En la provincia de Los Santos, la Regional de Salud mantiene operativos todos los servicios médicos en el distrito de Tonosí, tras las recientes lluvias. El Hospital Rural de Tonosí continúa brindando atención al 100% en urgencias, hospitalización y consulta externa, apoyado por dos ambulancias 4x4 y una de soporte avanzado, que ya han realizado dos atenciones médicas.

El Departamento de Calidad de Agua del Minsa realiza pruebas físicas y microbiológicas en los puntos priorizados para garantizar el suministro seguro, entre ellos el pozo B5 frente a la feria de Tonosí, el pozo del IPTA y la ULAPS de Tonosí. En Veraguas, el equipo multidisciplinario del Minsa se encuentra preparado para intervenir en el área sur del distrito de Mariato, particularmente en las comunidades afectadas de Baradero y La Playita, en el corregimiento de Cacao.

Para este martes está previsto el desplazamiento de los equipos de respuesta rápida del Minsa hacia los tres albergues habilitados en las comunidades de Cascajilloso, Loma de Quebro y Flores, conformados por médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, farmacéuticos y personal de salud mental, promoción y saneamiento ambiental.

En paralelo, la Región de Salud de Panamá Este, junto con autoridades locales, brindó asistencia médica y apoyo humanitario a las familias de la comunidad Piratí Emberá, afectadas por las lluvias. Durante la visita se evaluaron las condiciones de salud y se coordinaron acciones para el suministro de insumos y atención prioritaria.