Autoridades anuncian horarios de inversión de carriles por Fiestas Patrias 2025.

La Policía Nacional anunció el dispositivo de inversión de carriles con motivo de las Fiestas Patrias 2025, que se implementará en dirección hacia el interior del país desde el viernes 31 de octubre hasta el miércoles 5 de noviembre.
Cinco carriles hacia Arraiján
- Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
- Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.
Tres carriles hacia La Chorrera
- Inicia 3:30 p.m. en el Puente de Burunga.
- Culmina en el T.C.T. de Vista Alegre.
Sábado 1 de noviembre: 6:00 a.m. - 6:00 p.m.
Domingo 2 de noviembre: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Tres carriles hacia el interior
- Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
- Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.
Tres carriles hacia La Chorrera
- Inicia en El Nazareno de La Chorrera y culmina en Sajalices de Capira.
- Inicia en Sajalices de Capira y finaliza en San José de San Carlos.
Retorno hacia Panamá
Miércoles 5 de noviembre: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tres carriles de retorno
- Inicia en Campana de Capira y culmina en El Nazareno de La Chorrera.
- Comienza en San José de San Carlos y finaliza en Sajalices de Capira.