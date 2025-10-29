Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 09:54

Huracán Melissa: Cancillería de Panamá activa CECODI y alerta a ciudadanos en el Caribe

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá alerta sobre el huracán Melissa y activa CECODI para asistir a panameños en Jamaica, Haití, Cuba y RD.

MIRE envía recomendaciones ante huracán Melissa

YAMIL LAGE / AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha emitido una alerta preventiva ante el paso del huracán Melissa y recomienda a los ciudadanos panameños abstenerse de viajar a las zonas afectadas.

Para brindar asistencia y orientación, la Cancillería ha activado el Centro de Coordinación de Asistencia a Panameños en el Exterior (CECODI), con el fin de atender consultas y apoyar a quienes puedan verse afectados.

Recomendaciones para panameños en el Caribe

La Cancillería solicitó a los panameños que residen en Jamaica, República Dominicana, Haití y Cuba:

  • Mantenerse informados a través de fuentes oficiales locales y nacionales.
  • Seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales.
  • En caso de requerir asistencia consular, contactar la representación diplomática o consular de Panamá más cercana.

Canales de contacto habilitados por el CECODI

  • Teléfono para llamadas: (507) 6330-6252
  • WhatsApp: (507) 6336-6435
  • Correo electrónico: [email protected]

La Cancillería enfatiza la importancia de mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios hasta que la situación climatológica se estabilice.

