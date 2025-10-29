Universidad de Panamá lanzará plataforma para emitir diplomas digitales desde 2026.

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC) presentó ante las autoridades universitarias los ajustes finales del Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (SIREDES), una herramienta que permitirá a la Universidad de Panamá emitir diplomas digitales para sus egresados a partir del próximo año.

El director de la DITIC, Mgter. Saulo Aizprúa, explicó que este avance tecnológico integra en una sola plataforma digital todos los procesos que actualmente se realizan de forma manual. “El resultado del diploma electrónico es la integración de múltiples componentes institucionales en un sistema automatizado y seguro”, señaló.

El proyecto SIREDES contempló el desarrollo e implementación de varios sistemas complementarios para garantizar su funcionamiento óptimo. “Se tuvo que desarrollar un sistema para la utilización de la firma electrónica y otro de repositorio, donde se almacenarán todos los documentos generados, los cuales podrán ser consultados desde otras plataformas”, detalló Aizprúa.

Durante la presentación, el equipo de la DITIC mostró a las máximas autoridades universitarias las aplicaciones vinculadas al proceso de revisión y emisión de diplomas, así como las herramientas de consulta y generación de información, que permitirán reducir significativamente los tiempos de los trámites administrativos.

“Se ha logrado integrar otros servicios como el documento de paz y salvo, el examen de inglés y las horas de labor social, que antes requerían la presencia del estudiante en distintas oficinas. Ahora todo ese proceso será automatizado y gestionado desde un sistema local unificado”, agregó el director de la DITIC.

Por su parte, el secretario general de la Universidad de Panamá, Mgter. Ricardo Parker, destacó que con esta innovación los estudiantes podrán solicitar su diploma cuantas veces lo requieran, al mismo costo y con plena validez oficial.