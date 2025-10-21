Panamá Entrevistas -

Sobre nuevo libro de historia y la Ciudad Universitaria, habló el rector de la Universidad de Panamá

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, brindó detalles sobre el libro “Las 1,700 preguntas de historia que todo panameño debe saber” que será lanzado este miércoles. También hizo referencia al tema de la Ciudad Universitaria, la cual considera es importante construirla, sin embargo, esto no debería estar condicionado a perder el campus Octavio Méndez Pereira, siendo un lugar histórico que se debe preservar.