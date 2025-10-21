Rector Eduardo Flores, pide priorizar facultades de ciencias de la salud en Ciudad Universitaria

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, reiteró la importancia de avanzar en la construcción de la Ciudad Universitaria, proponiendo que la primera fase de este proyecto esté dedicada a las facultades vinculadas a las ciencias de la salud, incluyendo Medicina, Enfermería, Farmacia, Veterinaria, Psicología y el Instituto Especializado de Análisis.
Rector de la Universidad de Panamá pide priorizar facultades
El rector subrayó, sin embargo, que la ejecución de este proyecto no debería estar condicionada a perder el campus actual Octavio Méndez Pereira, un espacio histórico que la universidad debe preservar.
Flores recordó que trasladar a más de 50 mil estudiantes a la nueva ubicación, proyectada en el área de la Ciudad de la Salud, cerca de Merca, sería un desafío logístico significativo.
“La universidad debe preservar su campus histórico mientras se desarrollan nuevas infraestructuras educativas que beneficien a la comunidad estudiantil”, concluyó.