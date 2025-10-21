Rector Eduardo Flores, pide priorizar facultades de ciencias de la salud en Ciudad Universitaria

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores , reiteró la importancia de avanzar en la construcción de la Ciudad Universitaria, proponiendo que la primera fase de este proyecto esté dedicada a las facultades vinculadas a las ciencias de la salud, incluyendo Medicina, Enfermería, Farmacia, Veterinaria, Psicología y el Instituto Especializado de Análisis.

"Nosotros seguimos insistiendo que es importante la construcción de la Ciudad Universitaria, ojalá se cambie el proyecto y se retome, y también queremos que la primera fase de esas construcciones sean las facultades asociadas a ciencias de la salud", destacó Flores.

Rector de la Universidad de Panamá pide priorizar facultades

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo @eflorescastro, señala que es importante la construcción de la Ciudad Universitaria, sin embargo, considera que esto no debería estar condicionado a perder el campus Octavio Méndez Pereira, siendo un lugar histórico que se debe… pic.twitter.com/T4pduIghkU — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2025

El rector subrayó, sin embargo, que la ejecución de este proyecto no debería estar condicionada a perder el campus actual Octavio Méndez Pereira, un espacio histórico que la universidad debe preservar.

Flores recordó que trasladar a más de 50 mil estudiantes a la nueva ubicación, proyectada en el área de la Ciudad de la Salud, cerca de Merca, sería un desafío logístico significativo.

“La universidad debe preservar su campus histórico mientras se desarrollan nuevas infraestructuras educativas que beneficien a la comunidad estudiantil”, concluyó.