Embajada China dona 10 computadoras y otorga becas a la Universidad de Panamá.

La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, y el vicegobernador de la provincia de Zhejiang, Zhang Yanyun, realizaron una visita a la Universidad de Panamá y entregaron una donación de 10 computadoras, que serán destinadas al uso de los estudiantes en la Biblioteca Simón Bolívar.
