18 de octubre de 2025

Embajada China dona 10 computadoras y otorga becas a la Universidad de Panamá

La embajada de China en Panamá ofreció cinco becas para que alumnos panameños puedan realizar estudios en la Universidad de Zhejiang.

Ana Canto
Por Ana Canto

La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, y el vicegobernador de la provincia de Zhejiang, Zhang Yanyun, realizaron una visita a la Universidad de Panamá y entregaron una donación de 10 computadoras, que serán destinadas al uso de los estudiantes en la Biblioteca Simón Bolívar.

Además, ofrecieron cinco becas para que alumnos panameños puedan realizar estudios en la Universidad de Zhejiang, bajo la coordinación del Departamento de Educación de China.

