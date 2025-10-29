AIG advierte que usuarios de Xiaomi, Poco y Redmi presentan dificultades para llamar al 311

La Autoridad de Innovación Gubernamental ( AIG ) alertó este miércoles sobre una configuración en ciertos modelos de teléfonos Xiaomi, Poco y Redmi que impide la conexión directa con la línea de atención ciudadana 311, redirigiendo automáticamente las llamadas al 911.

Xiaomi, Poco y Redmi tienen problemas para llamar al 311 en Panamá

La @aigesinnovacion advirtió este miércoles a los ciudadanos que algunos modelos de teléfonos Xiaomi, Poco y Redmi tienen una configuración que impide la conexión directa con la línea de atención ciudadana 311, y en su lugar redirige las llamadas al 911.



Según la AIG, esta situación no corresponde a una limitante del Centro de Atención Ciudadana 311, sino que es una característica propia de los dispositivos afectados.

“El Centro de Atención Ciudadana 311 se encuentra realizando las gestiones necesarias con representantes de las marcas y proveedores tecnológicos, con el propósito de identificar una solución que permita restablecer la comunicación telefónica habitual para estos usuarios”, indicó la autoridad.

Alternativas para contactar al 311

Mientras se soluciona esta incidencia, los ciudadanos pueden contactar al 311 a través de los canales digitales oficiales de Panamá, incluyendo aplicaciones móviles, correo electrónico y plataformas web, garantizando así la atención de solicitudes y reportes sin inconvenientes.