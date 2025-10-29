Huracán Melissa deja severos daños en Cuba y se dirige hacia Bahamas

El huracán Melissa dejó este miércoles “daños cuantiosos” en Cuba y continúa su desplazamiento hacia las islas Bahamas, luego de causar devastación en el Caribe, donde ya ha dejado más de 30 muertos y cientos de miles de evacuados.

La tormenta, considerada la más poderosa en golpear Jamaica en los últimos 90 años, tocó tierra en la isla el martes como un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos superiores a los 250 km/h, antes de avanzar durante la madrugada del miércoles hacia Santiago de Cuba, en el oriente cubano.

Huracán Melissa deja graves daños en Cuba y avanza a Bahamas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983634947538874792&partner=&hide_thread=false El gigantesco huracán Melissa dejó este miércoles "daños cuantiosos" en Cuba y se dirige ahora a Bahamas, como parte de una devastadora trayectoria en la que azotó Jamaica como la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años.



Melissa ha causado inundaciones en ciudades y… pic.twitter.com/DJz5jN1D7n — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2025

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, Melissa se debilitó ligeramente en horas de la tarde y avanza sobre el Atlántico con vientos sostenidos de 155 km/h, ubicándose a 175 kilómetros del centro de las Bahamas, donde se espera su llegada durante la noche.

Las autoridades reportan inundaciones en ciudades y comunidades rurales, destrucción de viviendas e infraestructura, así como cortes masivos de electricidad. En Cuba, vecinos de Santiago salieron tras el paso del ciclón a despejar calles y remover árboles caídos.

Hasta el momento, Haití ha sido el país más afectado en pérdida de vidas, con 23 fallecidos, seguido de Jamaica con tres víctimas, tres en Panamá y una en República Dominicana, según los reportes regionales. Melissa continúa desplazándose con fuerza por el Atlántico, manteniendo una amplia zona de influencia que podría generar marejadas e intensas lluvias en el norte del Caribe y el sur de Florida en las próximas horas.

FUENTE: AFP