Huracán Melissa deja severos daños en Cuba y se dirige hacia Bahamas

El huracán Melissa dejó este miércoles “daños cuantiosos” en Cuba y continúa su desplazamiento hacia las islas Bahamas, luego de causar devastación en el Caribe, donde ya ha dejado más de 30 muertos y cientos de miles de evacuados.
La tormenta, considerada la más poderosa en golpear Jamaica en los últimos 90 años, tocó tierra en la isla el martes como un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos superiores a los 250 km/h, antes de avanzar durante la madrugada del miércoles hacia Santiago de Cuba, en el oriente cubano.
Huracán Melissa deja graves daños en Cuba y avanza a Bahamas
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, Melissa se debilitó ligeramente en horas de la tarde y avanza sobre el Atlántico con vientos sostenidos de 155 km/h, ubicándose a 175 kilómetros del centro de las Bahamas, donde se espera su llegada durante la noche.
Las autoridades reportan inundaciones en ciudades y comunidades rurales, destrucción de viviendas e infraestructura, así como cortes masivos de electricidad. En Cuba, vecinos de Santiago salieron tras el paso del ciclón a despejar calles y remover árboles caídos.
Hasta el momento, Haití ha sido el país más afectado en pérdida de vidas, con 23 fallecidos, seguido de Jamaica con tres víctimas, tres en Panamá y una en República Dominicana, según los reportes regionales. Melissa continúa desplazándose con fuerza por el Atlántico, manteniendo una amplia zona de influencia que podría generar marejadas e intensas lluvias en el norte del Caribe y el sur de Florida en las próximas horas.
