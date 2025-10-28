Feria de empleo en Coclé atrae a cientos por mina de cobre

La feria de empleo organizada en La Pintada, provincia de Coclé, destinada a cubrir plazas para la preservación y gestión segura de la mina de cobre en Donoso, abrió sus puertas con gran afluencia de personas interesadas en integrarse a los equipos de trabajo.

Cientos de personas acudieron a la feria de empleo en La Pintada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983184800132542482&partner=&hide_thread=false Una feria de empleo en La Pintada de Coclé para las actividades de preservación y gestión segura de la mina de cobre en Donoso, amaneció abarrotada de personas que buscan conseguir una plaza para labores como soldadura, plomería y mecánica. pic.twitter.com/O4CVtfh9Ga — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2025

Los asistentes buscan oportunidades en áreas como soldadura, plomería y mecánica, sectores clave para garantizar la operación eficiente y segura de la actividad minera. La jornada refleja el interés de la población local por acceder a empleos bien remunerados y fortalecer la economía regional.

Las autoridades organizadoras destacaron la importancia de estas ferias para acercar la oferta laboral a los habitantes de las comunidades cercanas y facilitar la contratación de personal calificado en actividades estratégicas de la minería.