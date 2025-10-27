Veraguas Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 11:27

SINAPROC activa Centro de Operaciones de Emergencias en Veraguas por lluvias en Mariato

El SINAPROC activó el Centro de Operaciones de Emergencias Provincial en la provincia de Veraguas debido a las fuertes lluvias.

SINAPROC activa Centro de Operaciones de Emergencias en Veraguas por lluvias en Mariato.

SINAPROC activa Centro de Operaciones de Emergencias en Veraguas por lluvias en Mariato.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) activó el Centro de Operaciones de Emergencias Provincial en la provincia de Veraguas, para la coordinación de asistencia humanitaria en el distrito de Mariato, ante las afectaciones por las fuertes lluvias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982841311888908342&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Incidente en concierto de Omar Courtz deja varios heridos en el Centro de Convenciones Amador

SINAPROC evacúa a moradores de Quebro, en Mariato, tras desbordamiento de río

Desbordamiento del Río Tonosí afecta cinco viviendas en Pueblo Nuevo

Recomendadas

Más Noticias