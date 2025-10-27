El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) activó el Centro de Operaciones de Emergencias Provincial en la provincia de Veraguas, para la coordinación de asistencia humanitaria en el distrito de Mariato, ante las afectaciones por las fuertes lluvias.
Veraguas Nacionales - 27 de octubre de 2025 - 11:27
SINAPROC activa Centro de Operaciones de Emergencias en Veraguas por lluvias en Mariato
